Самолет экстренно сел в Сочи по пути из Стамбула в Москву

Пассажирский авиалайнер из Турции, летевший в Москву, благополучно совершил экстренную посадку в Сочи после возникших технических проблем. Об этом информирует администрация аэропорта российского курорта.

Самолёт авиакомпании Red Wings направлялся из турецкого мегаполиса в московский аэропорт Домодедово. Пассажиры рейса уже переправлены в зону ожидания полетов международного аэропорта имени В. И. Севастьянова. С людьми работают представители авиаперевозчика.

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В результате экстренной посадки никто не пострадал. Характер технических проблем, которые вынудили запросить аварийную посадку, официально не уточняется. По данным СМИ, причиной стали проблемы с воздушным наддувом салона.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее пассажирский самолёт с течью авиатоплива остановили перед самым взлётом в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

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Фото: Соцсети/Сочи (аэропорт)
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