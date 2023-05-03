Самолет экстренно сел в Сочи по пути из Стамбула в Москву
Пассажирский авиалайнер из Турции, летевший в Москву, благополучно совершил экстренную посадку в Сочи после возникших технических проблем. Об этом информирует администрация аэропорта российского курорта.
Самолёт авиакомпании Red Wings направлялся из турецкого мегаполиса в московский аэропорт Домодедово. Пассажиры рейса уже переправлены в зону ожидания полетов международного аэропорта имени В. И. Севастьянова. С людьми работают представители авиаперевозчика.
В результате экстренной посадки никто не пострадал. Характер технических проблем, которые вынудили запросить аварийную посадку, официально не уточняется. По данным СМИ, причиной стали проблемы с воздушным наддувом салона.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее пассажирский самолёт с течью авиатоплива остановили перед самым взлётом в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru