Самолет экстренно сел в Сочи по пути из Стамбула в Москву

Пассажирский авиалайнер из Турции, летевший в Москву, благополучно совершил экстренную посадку в Сочи после возникших технических проблем. Об этом информирует администрация аэропорта российского курорта.

Самолёт авиакомпании Red Wings направлялся из турецкого мегаполиса в московский аэропорт Домодедово. Пассажиры рейса уже переправлены в зону ожидания полетов международного аэропорта имени В. И. Севастьянова. С людьми работают представители авиаперевозчика.