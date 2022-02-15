Летевший из Москвы в Испанию самолёт вынужденно сел в Минске

В сообщении говорится, что экипаж рейса из Москвы в Аликанте (Испания) принял решение совершить внеплановую посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, которому после приземления в Минске была оказана своевременная медицинская помощь.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что 12:55 по московскому времени самолёт вылетел из Минска и продолжил путь в Испанию.

Ранее самолёт Ан-26 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области из-за срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе, сообщает RT.

