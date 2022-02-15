Летевший из Москвы в Испанию самолёт вынужденно сел в Минске
Плохое самочувствие одного из пассажиров стало причиной вынужденной посадки в Минске самолёта Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, сообщает пресс-служба национального аэропорта белорусской столицы.
В сообщении говорится, что экипаж рейса из Москвы в Аликанте (Испания) принял решение совершить внеплановую посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, которому после приземления в Минске была оказана своевременная медицинская помощь.
В пресс-службе воздушной гавани добавили, что 12:55 по московскому времени самолёт вылетел из Минска и продолжил путь в Испанию.
Ранее самолёт Ан-26 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области из-за срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе, сообщает RT.
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