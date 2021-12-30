Летевший из Красноярска в Дубай самолет сел в Новосибирске

Суд отказался отпустить из СИЗО главу холдинга «СДС-Уголь» по делу о ЧП на шахте Мэр Симферополя подал в отставку Ущерб от пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ оценён в 100 млн рублей Саакашвили перевели в Грузии из госпиталя в тюрьму Молодежный чемпионат мира по хоккею после отмены из-за коронавируса проведут повторно летом