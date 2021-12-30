Летевший из Красноярска в Дубай самолет сел в Новосибирске

Рейс Красноярск-Дубай авиакомпании Azur Air по решению экипажа совершил посадку в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.

Самолет из Саратова после сигнала тревоги приземлился в «Домодедово»

«Была совершена посадка [рейса AZV 861 Красноярск (Емельяново) - Новосибирск (Толмачево) - Дубай] по решению экипажа», — рассказала собеседница агентства.

Причины инцидента не уточняются.

Ранее следовавший из Саратова в Москву самолетом компании S7 приземлился в аэропорту Домодедово после сообщения о разгерметизации, Росавиация назначила комиссию по расследованию инцидента, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортНовосибирскСамолёт
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