Летевший из Красноярска в Благовещенск самолет экстренно сел в Чите
Пассажирский самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Красноярск - Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил источник агентства в авиационных службах, на пути следования борт запросил экстренную посадку. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет находился в воздухе более 2,5 часа, ему оставалось около получаса пути до места назначения. Позже Boeing благополучно сел в Чите.
По данным пресс-службы аэропорта Благовещенска, борт совершил экстренную посадку по технической причине. Авиагавань не предоставила более конкретной информации.
Ранее самолет, выполнявший рейс Москва - Стамбул, экстренно сел в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира, напоминает телеканал «360».
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