Летевший из Красноярска в Благовещенск самолет экстренно сел в Чите

Как отметил источник агентства в авиационных службах, на пути следования борт запросил экстренную посадку. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет находился в воздухе более 2,5 часа, ему оставалось около получаса пути до места назначения. Позже Boeing благополучно сел в Чите.

По данным пресс-службы аэропорта Благовещенска, борт совершил экстренную посадку по технической причине. Авиагавань не предоставила более конкретной информации.

Ранее самолет, выполнявший рейс Москва - Стамбул, экстренно сел в Волгограде из-за неадекватного поведения пассажира, напоминает телеканал «360».

