Летевший из Челябинска в Турцию самолет экстренно сел в Краснодаре
3 сентября08:22
Лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Челябинска в турецкую Анталью, совершил незапланированную посадку в краснодарском аэропорту Пашковский, сообщает Ura.ru
Экипаж принял решение прервать полет после того, как на борту стало плохо одному из пассажиров.
Всего в самолете находились 225 пассажиров, посадка прошла в штатном режиме в 02:25 мск, отмечает РИА ФАН.
Пассажира передали медиками, спустя час лайнер вылетел в пункт назначения.
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