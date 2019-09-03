Летевший из Челябинска в Турцию самолет экстренно сел в Краснодаре

Лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Челябинска в турецкую Анталью, совершил незапланированную посадку в краснодарском аэропорту Пашковский, сообщает Ura.ru

Экипаж принял решение прервать полет после того, как на борту стало плохо одному из пассажиров.

Всего в самолете находились 225 пассажиров, посадка прошла в штатном режиме в 02:25 мск, отмечает РИА ФАН.

Пассажира передали медиками, спустя час лайнер вылетел в пункт назначения.

