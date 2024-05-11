У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у побережья Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки зафиксировали 11 мая в 11:47 (03:47 мск).

«Эпицентр находился... в 278 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 58 километров», — указала Семенова.

У специалистов нет данных об ощутимости землетрясения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курильские ОстроваЗемлетрясение

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