У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
11 мая 202405:33
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у побережья Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Подземные толчки зафиксировали 11 мая в 11:47 (03:47 мск).
«Эпицентр находился... в 278 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 58 километров», — указала Семенова.
У специалистов нет данных об ощутимости землетрясения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru