Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест, на которые ведется набор в российских вузах, нужно пересмотреть, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин. Об этом он заявил во время рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост председателя правительства.

Число бюджетных мест в вузах не уменьшится из-за льгот для участников СВО

По словам Мишустина, в стране необходимы «долгосрочные механизмы», в том числе пересмотр контрольных цифр приема в учебные заведения.

«Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — цитирует и.о. премьера ТАСС.

Как указал Мишустин, на всех уровнях образования должно повышаться качество обучения. По мнению политика, решению задачи поспособствуют программа поддержки университетов «Приоритет-2030», передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов.

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ОбразованиевузыМихаил Мишустин

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