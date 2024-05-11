Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест, на которые ведется набор в российских вузах, нужно пересмотреть, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин. Об этом он заявил во время рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост председателя правительства.
По словам Мишустина, в стране необходимы «долгосрочные механизмы», в том числе пересмотр контрольных цифр приема в учебные заведения.
«Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — цитирует и.о. премьера ТАСС.
Как указал Мишустин, на всех уровнях образования должно повышаться качество обучения. По мнению политика, решению задачи поспособствуют программа поддержки университетов «Приоритет-2030», передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru