Лесной пожар в Ростовской области, вызванный падением БПЛА, ликвидирован

Лесной пожар, возникший в Милютинском районе из-за падения беспилотника, был успешно ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье утром, когда после падения беспилотника начался пожар, который изначально охватил площадь в 20 гектаров.

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К вечеру площадь возгорания увеличилась до 100 гектаров, а в понедельник она достигла 190 гектаров. В связи с ситуацией в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор подтвердил, что к 20:30 в Милютинском районе пожар был полностью потушен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ростовская ОбластьБеспилотникиПожарПожарные

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