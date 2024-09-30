Лесной пожар в Ростовской области, вызванный падением БПЛА, ликвидирован
Лесной пожар, возникший в Милютинском районе из-за падения беспилотника, был успешно ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, инцидент произошел в воскресенье утром, когда после падения беспилотника начался пожар, который изначально охватил площадь в 20 гектаров.
К вечеру площадь возгорания увеличилась до 100 гектаров, а в понедельник она достигла 190 гектаров. В связи с ситуацией в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
Губернатор подтвердил, что к 20:30 в Милютинском районе пожар был полностью потушен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru