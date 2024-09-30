Лесной пожар в Ростовской области, вызванный падением БПЛА, ликвидирован

К вечеру площадь возгорания увеличилась до 100 гектаров, а в понедельник она достигла 190 гектаров. В связи с ситуацией в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор подтвердил, что к 20:30 в Милютинском районе пожар был полностью потушен, передает «Радиоточка НСН».