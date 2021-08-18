МЧС: Ситуацию с лесными пожарами в Якутии удалось переломить

Лесных пожаров в Якутии становится меньше, они больше не представляют опасности для населенных пунктов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, руководство МЧС доложило, что опасность миновала, так как населенных пунктов в зоне огня больше нет.

Трутнев выразил надежду, что ситуация в регионе переломлена и пожары скоро прекратятся.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн гектаров, или 2 -3% общей площади лесов. Из-за распространения огня в республике ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

