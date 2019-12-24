Лес загорелся в Лазаревском районе Сочи

По данным агентства, в настоящее время пожарные занимаются ликвидацией пожара лесополосы. Источник агентства заявил, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет, поскольку вблзи расположена река.

Как сообщили агентству, "огонь идёт полосой 700 метров". Официальной информации о пожаре пока нет.

