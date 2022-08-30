Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток
Тверской суд Москвы признал политика Леонида Гозмана (внесён в реестр СМИ-иноагентов) в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, сообщает ТАСС.
По решению суда оппозиционеру назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Причиной стал пост политика в соцсетях.
Ранее Гозман стал подозреваемым по делу о неуведомлении о наличии у него гражданства иностранного государства, его допросили в СК в качестве подозреваемого, сообщает «Свободная пресса».
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