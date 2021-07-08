Легкомоторный самолет в ЯНАО не выходит на связь

Легкомоторный самолет не выходит на связь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

На борту воздушного судна находится два человека.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке.


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ТЕГИ:Ямало-Ненецкий АОСамолет
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