Легкомоторный самолет в ЯНАО не выходит на связь
8 июля 202115:06
Легкомоторный самолет не выходит на связь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
На борту воздушного судна находится два человека.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке.
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8 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru