Легкомоторный самолет в ЯНАО не выходит на связь

Легкомоторный самолет не выходит на связь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

На борту воздушного судна находится два человека.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке.



