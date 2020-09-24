Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тулой
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тульской области. Об этом, ссылаясь на представителя экстренных служб региона, пишет РИА Новости.
Известно, что на борту самолета находился один пилот, он получил травмы средней тяжести, отмечает Газета.ру.
В свою очередь, телеканал РЕН ТВ отмечает, что самолёт «Бекас-103» упал рядом с деревней Дружба. На место ЧП выехали спасатели.
Между тем, в июле пассажирский самолёт, направлявшийся из Владивостока в Якутск, вынужденно вернулся в аэропорт отправления и совершил аварийную посадку. По его информации, у пилотов воздушного судна возникли проблемы с управлением. На борту самолёта находись 22 человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- В Совфеде рассказали о поступавших сенатору Климову угрозах
- Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром России
- Повысить прожиточный минимум до 11 653 предложил Минтруд
- Стала известна цена препарата «Авифавир» для лечения COVID-19
- Кремль отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru