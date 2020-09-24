Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тулой

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тульской области. Об этом, ссылаясь на представителя экстренных служб региона, пишет РИА Новости.

Известно, что на борту самолета находился один пилот, он получил травмы средней тяжести, отмечает Газета.ру.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ отмечает, что самолёт «Бекас-103» упал рядом с деревней Дружба. На место ЧП выехали спасатели.