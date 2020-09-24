Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тулой

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тульской области. Об этом, ссылаясь на представителя экстренных служб региона, пишет РИА Новости.

Известно, что на борту самолета находился один пилот, он получил травмы средней тяжести, отмечает Газета.ру.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ отмечает, что самолёт «Бекас-103» упал рядом с деревней Дружба. На место ЧП выехали спасатели.

Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета под Сочи

Между тем, в июле пассажирский самолёт, направлявшийся из Владивостока в Якутск, вынужденно вернулся в аэропорт отправления и совершил аварийную посадку. По его информации, у пилотов воздушного судна возникли проблемы с управлением. На борту самолёта находись 22 человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСТульская ОбластьАварийная ПосадкаСамолет
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