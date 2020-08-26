Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета под Сочи
Два человека пострадали во время аварийной посадки частного вертолёта Robinson под Сочи.
Инцидент произошел в районе хребта Аибга, сообщили в пресс-службе МЧС России.
На борту воздушного судна находились пилот и три пассажира, сообщает RT.
К месту происшествия был направлен другой вертолёт, чтобы эвакуировать пострадавших, пишет "Свободная пресса". Причины случившегося не уточняются.
Ранее на этой неделе сообщалось, что около тысячи туристов пришлось эвакуировать под Анапой из-за лесного пожара, бушующего в районе государственного заповедника «Утриш».
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