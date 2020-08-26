Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета под Сочи

На борту воздушного судна находились пилот и три пассажира, сообщает RT.

К месту происшествия был направлен другой вертолёт, чтобы эвакуировать пострадавших, пишет "Свободная пресса". Причины случившегося не уточняются.

Ранее на этой неделе сообщалось, что около тысячи туристов пришлось эвакуировать под Анапой из-за лесного пожара, бушующего в районе государственного заповедника «Утриш».

