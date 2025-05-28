Легкомоторный самолет сел на воду в Финском заливе
28 мая 202514:11
Легкомоторный самолет типа «Дельфин-3» совершил аварийную посадку в районе Кронштадта, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что на борту самолета находились два члена экипажа (пилот и пассажир). В результате аварийной посадки на воду никто не пострадал.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ранее рейс авиакомпании Nordwind, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Казахстане, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru