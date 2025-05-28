Легкомоторный самолет сел на воду в Финском заливе

В ведомстве уточнили, что на борту самолета находились два члена экипажа (пилот и пассажир). В результате аварийной посадки на воду никто не пострадал.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее рейс авиакомпании Nordwind, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Казахстане, напоминает «Свободная пресса».

