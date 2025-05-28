Легкомоторный самолет сел на воду в Финском заливе

Легкомоторный самолет типа «Дельфин-3» совершил аварийную посадку в районе Кронштадта, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Самолет выкатился за пределы ВПП в Иркутской области

В ведомстве уточнили, что на борту самолета находились два члена экипажа (пилот и пассажир). В результате аварийной посадки на воду никто не пострадал.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее рейс авиакомпании Nordwind, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Казахстане, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетыСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры