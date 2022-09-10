Легкомоторный самолет потерпел крушение в Японии

Легкомоторный самолет разбился в префектуре Гумма в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

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По данным СМИ, самолет потерпел крушение на берегу реки. На этой местности нет строений, никто из местных жителей не пострадал.

На борту разбившегося воздушного судна находился один пилот, в сознании он был доставлен в больницу.

Полиция выясняет причины инцидента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолётаЯпония
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