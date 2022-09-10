Легкомоторный самолет потерпел крушение в Японии
10 сентября 202209:30
Легкомоторный самолет разбился в префектуре Гумма в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным СМИ, самолет потерпел крушение на берегу реки. На этой местности нет строений, никто из местных жителей не пострадал.
На борту разбившегося воздушного судна находился один пилот, в сознании он был доставлен в больницу.
Полиция выясняет причины инцидента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru