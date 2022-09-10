Легкомоторный самолет потерпел крушение в Японии

По данным СМИ, самолет потерпел крушение на берегу реки. На этой местности нет строений, никто из местных жителей не пострадал.

На борту разбившегося воздушного судна находился один пилот, в сознании он был доставлен в больницу.

Полиция выясняет причины инцидента.

