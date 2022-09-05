СМИ: При крушении в Балтийском море погиб владелец авиакомпании Quick Air с семьей
Владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн и его семья погибли при крушении самолета в Балтийском море у берегов Латвии. Об этом сообщает испанская газета Diaria de Sevilla.
Ранее стало известно, что в Балтийском море потерпел крушение самолет Cessna, по разным данным, на борту воздушного судна находилось от четырех до шести человек. Лайнер следовал из Испании в Кельн, отмечает РИА ФАН.
«Семья Гриземанн летела на частном самолете со своими двумя собаками. Сам Гриземанн пилотировал самолет», — пишет испанское издание.
Также на борту находились жена бизнесмена и двое его детей, семья направлялась в Германию. Известно, что после взлета пилот сообщил о проблемах с давлением в кабине, пишет RT.
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