СМИ: При крушении в Балтийском море погиб владелец авиакомпании Quick Air с семьей

Ранее стало известно, что в Балтийском море потерпел крушение самолет Cessna, по разным данным, на борту воздушного судна находилось от четырех до шести человек. Лайнер следовал из Испании в Кельн, отмечает РИА ФАН.

«Семья Гриземанн летела на частном самолете со своими двумя собаками. Сам Гриземанн пилотировал самолет», — пишет испанское издание.

Также на борту находились жена бизнесмена и двое его детей, семья направлялась в Германию. Известно, что после взлета пилот сообщил о проблемах с давлением в кабине, пишет RT.

