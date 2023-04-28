Лефортовский суд Москвы отправил под арест ректора академии внешней торговли
Ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев отправлен под арест решением Лефортовского суда Москвы по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ(«Мошенничество») на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Тем самым, судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Синельникова-Мурылева С. Г.
Ранее стало известно, что в Москве задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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