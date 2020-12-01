Ледовый дворец в Петербурге закрыли после концерта Басты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за концерта Басты Ледовый дворец Санкт-Петербурга будет временно закрыт, сообщает РБК.

На совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом Попова отметила, что на Москву и Санкт-Петербург приходится около 40% всех новых случаев COVID-19, выявляемых в стране за сутки. По её словам, проводить такого рода мероприятия в такой обстановке «недопустимо».

«Ситуация, когда на концерт собралось... недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования», - добавила Попова.

Концерты Басты (Василия Вакуленко) прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. На видео, которое появилось в Сети, зрители без масок и несоблюдающие социальную дистанцию. Сам рэпер заявил, что соблюдались все ограничения. Из-за разгоревшегося скандала Ледовый дворец отменил все мероприятия до февраля 2021 года.

