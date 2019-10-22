Ледокол «Тор» подал сигнал SOS случайно

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили, что российский ледокол «Тор» подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что судно не испытывает никаких проблем и следует дальше по своему намеченному маршруту.

Ледокол «Тор» вышел из Санкт-Петербурга в четверг, 17 октября, и шел на Ямал.

Ранее НСН писала, что сигнал SOS был получен от российского ледокола. Reuters сообщало, что судно находится в море на западе Норвегии. По данным норвежской службы спасения, на борту находятся 33 человека.

