Ледокол «Тор» подал сигнал SOS случайно
В Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили, что российский ледокол «Тор» подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что судно не испытывает никаких проблем и следует дальше по своему намеченному маршруту.
Ледокол «Тор» вышел из Санкт-Петербурга в четверг, 17 октября, и шел на Ямал.
Ранее НСН писала, что сигнал SOS был получен от российского ледокола. Reuters сообщало, что судно находится в море на западе Норвегии. По данным норвежской службы спасения, на борту находятся 33 человека.
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