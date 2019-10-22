Российский ледокол подал сигнал SOS на западе Норвегии
22 октября 201910:40
Сигнал SOS был получен от российского ледокола. Reuters сообщает, что судно находится в море на западе Норвегии.
По данным норвежской службы спасения, на борту находятся 33 человека. По предварительным данным сигнал SOS был подан в связи с тем, что судно попало в шторм, уточняет RT.
Спасательная служба в Twitter сообщила, что буксиры уже находятся в пути к месту происшествия, помимо этого на место вылетел вертолет.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Китай намерен привлекать туристов из РФ системой «всё включено»
- В России запустят возвращаемую ракету-носитель
- Владельцам дронов со следующей недели грозят штрафы
- Трамп заявил о намерении заключить с Россией и Китаем ядерную сделку
- «Азов» ответил конгрессменам США на обвинения в терроризме