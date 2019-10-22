Российский ледокол подал сигнал SOS на западе Норвегии

Сигнал SOS был получен от российского ледокола. Reuters сообщает, что судно находится в море на западе Норвегии.

По данным норвежской службы спасения, на борту находятся 33 человека. По предварительным данным сигнал SOS был подан в связи с тем, что судно попало в шторм, уточняет RT.

Спасательная служба в Twitter сообщила, что буксиры уже находятся в пути к месту происшествия, помимо этого на место вылетел вертолет.

