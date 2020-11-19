Лавина сошла на трассу на Колыме

Лавина сошла на 99 километре региональной трассы Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме. В этот момент дородные службы работали в двух километрах от места происшествия. Они незамедлительно приступили к очистке дороги от снега, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.

В течение часа работа была закончена, никто не пострадал, пробка не образовалась, а движение транспорта сейчас полностью восстановлено.

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Ранее спасатели выпустили экстренное предупреждение о снегопадах и сильном ветре в нескольких районах региона.

Накануне сообщалось, что спасатели обнаружили тело одного из двух пропавших в горах Алтая участников группы, которые вели учёт диких животных, передает RT. В МЧС рассказали, что пропавшие участники группы попали под лавину.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Иванов
ТЕГИ:МЧС РФЛавина
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