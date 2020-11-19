Лавина сошла на трассу на Колыме

Лавина сошла на 99 километре региональной трассы Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме. В этот момент дородные службы работали в двух километрах от места происшествия. Они незамедлительно приступили к очистке дороги от снега, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.

В течение часа работа была закончена, никто не пострадал, пробка не образовалась, а движение транспорта сейчас полностью восстановлено.