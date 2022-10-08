Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено

Движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожное управление «Тамань».

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По данным экстренных служб региона, также приостановили движение поездов по транспортному переходу через Керченский пролив.

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков моста загорелась цистерна с топливом. Повреждений судоходных арок не зафиксировано.

«О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал Крючков в Telegram.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыКрымКрымский Мост
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