Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено
Движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожное управление «Тамань».
По данным экстренных служб региона, также приостановили движение поездов по транспортному переходу через Керченский пролив.
Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков моста загорелась цистерна с топливом. Повреждений судоходных арок не зафиксировано.
«О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал Крючков в Telegram.
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