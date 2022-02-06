Квадроцикл исчезнувшего экс-замминистра юстиции Ялунина найден в реке
Квадроцикл экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина, пропавшего в Подмосковье, обнаружили в реке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону в воскресенье, 6 февраля.
«Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл», — отмечают в пресс-службе.
Полиция продолжает поиски пропавшего чиновника.
Ранее в воскресенье спасатели обнаружили полынью, в которую мог уйти под лед квадроцикл политика. Водолазы обследовали дно реки, пишут «Известия».
Ялунин пропал в субботу в селе Аксиньино, около садового товарищества «Солнечный берег» во время катания на квадроцикле. После 18:00 его местонахождение неизвестно, из-за отсутствия телефона связи с ним тоже нет.
Владимир Ялунин являлся замминистра юстиции России с 15 декабря 2004 по 11 августа 2006 года был. Он написал более 20 научных публикаций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,6 млн+177 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+714 / сут.
Выздоровели
10,5 млн+60 507 / сут.
- Квадроцикл исчезнувшего экс-замминистра юстиции Ялунина найден в реке
- Марк Кондратюк завоевал «серебро» на командном турнире Олимпиады в Пекине
- В США назвали число жертв при «вторжении» России на Украину
- Валиева вывела РФ на первое место командного турнира фигуристов
- «Россия» прекратит использовать двухэтажные Boeing 747 до конца 2024 года
- Эксперт: большинство детей не имеют постковидного синдрома после «омикрона»
- Захарова: Журналисты DW смогут сопроводить канцлера Германии в Москву
- Лесные пожары в Австралии: объявлена эвакуация
- РФС попросил УЕФА изучить поведение украинских фанатов
- В марте принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru