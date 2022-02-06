Квадроцикл исчезнувшего экс-замминистра юстиции Ялунина найден в реке

Квадроцикл экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина, пропавшего в Подмосковье, обнаружили в реке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону в воскресенье, 6 февраля.

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«Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл», — отмечают в пресс-службе.

Полиция продолжает поиски пропавшего чиновника.

Ранее в воскресенье спасатели обнаружили полынью, в которую мог уйти под лед квадроцикл политика. Водолазы обследовали дно реки, пишут «Известия».

Ялунин пропал в субботу в селе Аксиньино, около садового товарищества «Солнечный берег» во время катания на квадроцикле. После 18:00 его местонахождение неизвестно, из-за отсутствия телефона связи с ним тоже нет.

Владимир Ялунин являлся замминистра юстиции России с 15 декабря 2004 по 11 августа 2006 года был. Он написал более 20 научных публикаций.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеПроисшествиеЧиновники
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