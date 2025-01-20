СМИ: В «Запорожце» Гоши Куценко нашли убитую женщину

Труп женщины был обнаружен в автомобиле «ЗАЗ» актёра Гоши Куценко. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства указал, что, по предварительным данным, и погибшая, и предполагаемый убийца «вели маргинальный образ жизни».

По версии следствия, в ночь на 19 января фигурант, находившийся в состоянии опьянения, в ходе ссоры ударил знакомую ножом, а затем спрятал её тело в припаркованном автомобиле.

Отмечается, что мужчина, который ранее был судим за убийство и изнасилование, признал вину.

Источник RT в правоохранительных органах отметил, что Куценко не допрашивали по данному делу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин по подозрению в расправе над двумя своими знакомыми в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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