СМИ: В «Запорожце» Гоши Куценко нашли убитую женщину
Труп женщины был обнаружен в автомобиле «ЗАЗ» актёра Гоши Куценко. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства указал, что, по предварительным данным, и погибшая, и предполагаемый убийца «вели маргинальный образ жизни».
По версии следствия, в ночь на 19 января фигурант, находившийся в состоянии опьянения, в ходе ссоры ударил знакомую ножом, а затем спрятал её тело в припаркованном автомобиле.
Отмечается, что мужчина, который ранее был судим за убийство и изнасилование, признал вину.
Источник RT в правоохранительных органах отметил, что Куценко не допрашивали по данному делу.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин по подозрению в расправе над двумя своими знакомыми в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru