СМИ: В «Запорожце» Гоши Куценко нашли убитую женщину

Собеседник агентства указал, что, по предварительным данным, и погибшая, и предполагаемый убийца «вели маргинальный образ жизни».

По версии следствия, в ночь на 19 января фигурант, находившийся в состоянии опьянения, в ходе ссоры ударил знакомую ножом, а затем спрятал её тело в припаркованном автомобиле.

Отмечается, что мужчина, который ранее был судим за убийство и изнасилование, признал вину.

Источник RT в правоохранительных органах отметил, что Куценко не допрашивали по данному делу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин по подозрению в расправе над двумя своими знакомыми в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

