Мало что изменилось: Кущевка-2021

Открытое письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с рассказом о бандитских порядках в станице Кущевской направил бывший руководитель районной налоговой инспекции. Осенью 2010 года члены банды Сергея Цапка напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Игорь Гончаров пишет, что за десять с лишним лет, прошедших после разгрома банды Цапков, державших в страхе всю округу, там мало что изменилось: появлялись новые банды, велись поборы и совершались преступления, в том числе и такие, к которым причастны сотрудники силовых структур.

Подробности, изложенные в письме генпрокурору, потрясают степенью безнаказанности «синдиката» бандитов и «бандитов в погонах». К примеру, когда пару лет назад районный прокурор прибыл в Кущевку для наведения порядка, ему сломали руку прямо возле здания полиции. Прежний прокурор, как можно понять из письма, в дела кущевские предпочитал не соваться.

Что касается автора письма, то, будучи в 2015-2019 годах главой налоговой инспекции Кущевского района, пытался противостоять «серому кардиналу» банды Цапка: выявлял схемы незаконного возмещения НДС, обналичивания средств и другие преступления, - пишет «Лента.ру». «Нажил» он себе таким образом только уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, по которому получил полтора года условно с пояснением судьи, что если бы Гончаров не совал нос в кошельки неприкасаемых людей, с ним бы ничего не случилось.

Кстати, это не первое его послание генпрокурору: на имя Краснова уже было направлено более 30 обращений и сообщений о преступлениях, к которым могут быть причастны силовики Кущевского района и краевого ведомства. Ответами были, по его словам, отписки. Что, впрочем, неудивительно, если принять во внимание принятую в органах прокуратуры «вертикаль» прохождения обращений: письмо на имя генпрокурора или его зама расписывается в прокуратуру соответствующего региона, оттуда – в районную или городскую. Даже если жалоба поступила на действия сотрудников надзорного ведомства «на земле». То есть система устроена таким образом, что решение по жалобе выносится теми же, на кого и пожаловались. Исключения составляют лишь истории, попавшие в СМИ и получившие большой резонанс.

Но если дела в Кущевском районе Краснодарского края обстоят так, как о том пишет Гончаров, оптимистам остается только предположить, что генеральный прокурор и близко не осведомлен о порядках, царящих в одном из крупнейших регионов юга России.

