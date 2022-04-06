Курский губернатор заявил о попытке обстрела позиций российских пограничников
Позиции российских пограничников в Курской области попытались обстрелять из минометов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Инцидент произошел накануне в Суджанском районе области.
«Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — написал Старовойт на своей странице в соцсети «Вконтакте».
По словам губернатора, власти региона круглосуточно находятся на связи с погрануправлением по Курской области и Минобороны.
«Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие», — добавил Старовойт.
В конце марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт в поселке Теткино Курской области. Российские военные подавили огневую точку, потерь и разрушений допущено не было, напоминает Ura.ru.
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