Курский губернатор Старовойт рассказал об обстреле села Троицкое
29 августа 202318:23
Украинская сторона обстреляла село Троицкое Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано два прилета. В результате инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что из-за обстрела была перебита линия электропередачи.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки диверсионно-разведывательной группы из Украины пробраться на территорию Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru