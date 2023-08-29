Курский губернатор Старовойт рассказал об обстреле села Троицкое

По его словам, было зафиксировано два прилета. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что из-за обстрела была перебита линия электропередачи.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки диверсионно-разведывательной группы из Украины пробраться на территорию Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».