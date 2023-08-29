Курский губернатор Старовойт рассказал об обстреле села Троицкое

Украинская сторона обстреляла село Троицкое Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Жителям района Брянской области велели спуститься в укрытия из-за обстрела

По его словам, было зафиксировано два прилета. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что из-за обстрела была перебита линия электропередачи.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки диверсионно-разведывательной группы из Украины пробраться на территорию Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУОбстрел

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