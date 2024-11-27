Курган оказался без воды из-за аварии на очистных сооружениях

Областной центр Курган остался без воды из-за аварии на Арбинских очистных сооружениях утром 27 ноября. Она должна быть устранена в течение дня, сообщила ресурсоснабжающая организация «Водный Союз».

Как уточнили в компании, причиной нештатной ситуации стала лопнувшая прокладка на задвижке большого диаметра. Для ремонтных работ необходимо произвести земляные работы.

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Курганская областная прокуратура инициировала проверку по факту отключения горячего и холодного водоснабжения в городе. Школы Кургана сегодня функционируют в дистанционном формате, детские сады закрыты.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», очистной комплекс водопровода «Арбинка» - основной источник водоснабжения областного центра и ряда окрестных населенных пунктов. АО «Водный Союз» с 2023 года проводит работы по реконструкции сооружений.

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Фото: kurgan-city.ru
ТЕГИ:ВодаАварияКурган

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