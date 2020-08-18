Курьерскую фирму отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова

Работодатель курьера Сергея Захарова, которые погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, попросил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела. Однако получил отказ. Как отмечает РИА Новости, ходатайство было озвучено на очередном заседании по делу Ефремова. В нем, в частности, отмечалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, «был фактически уничтожен» после аварии с машиной артиста.

Отмечается, что в обращении работодатель указал на причиненный ему ущерб в размере более миллиона рублей, отмечает телеканал 360.