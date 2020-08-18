Курьерскую фирму отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова
Работодатель курьера Сергея Захарова, которые погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, попросил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела. Однако получил отказ. Как отмечает РИА Новости, ходатайство было озвучено на очередном заседании по делу Ефремова. В нем, в частности, отмечалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, «был фактически уничтожен» после аварии с машиной артиста.
Отмечается, что в обращении работодатель указал на причиненный ему ущерб в размере более миллиона рублей, отмечает телеканал 360.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре столицы 8 июня. На Садовом кольце внедорожник актера въехала в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Он был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, пишет Газета.ру.
Между тем, состояние здоровья актёра Михаила Ефремова, который ранее был госпитализирован из зала уда, позволяет ему участвовать в дальнейших заседаниях. Об этом заявила судья Пресненского суда, где 18 августа слушается резонансное дело, подчеркивает RT.
А ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН призвал прекратить «шоу» вокруг дела Ефремова.
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