Курьер на велосипеде наехал на женщину с младенцем в Москве
13 ноября 202412:47
Курьер на электровелосипеде наехал на женщину с коляской в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел на тротуаре Молдагуловой улицы.
В результате ДТП пострадал ребенок 2024 года рождения, его госпитализировали.
Ранее в Санкт-Петербурге четыре ребенка на одном электросамокате сбили велосипедистку, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Открытие в Польше базы ПРО США - это попытка сдержать потенциал России
- Блинкен: НАТО подготовит Украину к боевым действиям в 2025 году
- Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
- РСТ: Места в московских отелях на Новый год раскуплены
- Наташа Королева рассказала об убийстве Игоря Талькова
- Генерал Шамарин заключил сделку со следствием
- Песков назвал релокантов оторванными от РФ и неинтересными для страны
- Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года
- Милонов предложил отказаться от шестидневки в российских школах
- Греф заявил, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru