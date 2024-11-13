Курьер на велосипеде наехал на женщину с младенцем в Москве

Курьер на электровелосипеде наехал на женщину с коляской в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчине в Красноярске грозит срок за пьяную езду на электросамокате

Инцидент произошел на тротуаре Молдагуловой улицы.

В результате ДТП пострадал ребенок 2024 года рождения, его госпитализировали.

Ранее в Санкт-Петербурге четыре ребенка на одном электросамокате сбили велосипедистку, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: прокуратура Москвы
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