Купол загадочно поднялся над челябинским метеоритом
Необъяснимый случай произошёл в Историческом музее Южного Урала. 14 декабря купол, которым накрыт знаменитый челябинский метеорит, самостоятельно воспарил над подиумом, на котором лежит объект. Видеозапись этого момента появилась в интернете. При этом присутствовали свидетели – посетители и работники музея.
Опустить поднявшийся купол получилось только у электрика, который воспользовался специальным пультом. Как пояснили в музее, обычно поднять купол — непростая задача. Для этого необходимо задействовать четыре электродвигателя, сама конструкция довольно тяжелая. Кроме того, требуется отключить сигнализацию.
Впрочем, астрофизик Александр Зайцев заявил Телеканалу «360», что не видит в этом событии ничего неординарного. Он предположил, что купол поднялся из-за неаккуратного обращения персонала с дистанционным пультом. Например, уборщица протирала пыль и случайно активировала кнопку.
По словам учёного, челябинский метеорит абсолютно стандартный объект такого типа, он не обладает способностью поднимать в воздух другие предметы. Кроме того, подобного эффекта никогда раньше не наблюдали и у других метеоритов.
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