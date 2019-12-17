Купол загадочно поднялся над челябинским метеоритом

Необъяснимый случай произошёл в Историческом музее Южного Урала. 14 декабря купол, которым накрыт знаменитый челябинский метеорит, самостоятельно воспарил над подиумом, на котором лежит объект. Видеозапись этого момента появилась в интернете. При этом присутствовали свидетели – посетители и работники музея.

Опустить поднявшийся купол получилось только у электрика, который воспользовался специальным пультом. Как пояснили в музее, обычно поднять купол — непростая задача. Для этого необходимо задействовать четыре электродвигателя, сама конструкция довольно тяжелая. Кроме того, требуется отключить сигнализацию.