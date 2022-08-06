Куба обратилась к партнерам за помощью из-за пожара на нефтехранилище

«Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере», — отмечают в кубинском кабмине.

В результате пожара пострадали не менее 77 человек, 15 из них находятся в больницах в тяжелом состоянии, трое — в критическом.

Пожарные работают на месте происшествия. Сведений о разливе нефти не поступало. Население из близлежащих районо эвакуировать не стали.

Пожар возник на нефтехранилище в Матансасе из-за удара молнии в пятницу, 5 августа.

