Ксению Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке

По данным агентства, в отношении телеведущей составлен протокол об административном нарушении по статье "Нарушение порядка проведения пикетирования". Уточняется, что Собчак грозит штраф до 20 тыс. рублей.

Помимо Собчак полиция задержала еще около 20 человек, в том числе нескольких журналистов «Коммерсанта» и ряда других изданий. Сотрудники МВД объяснили задержания сохраняющимся запретом на проведение публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Иван Сафронов был задержан во вторник отрудниками ФСБ. В контрразведке утверждают, что он передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО сведения, содержащие государственную тайну. Сафронов 9 лет был корреспондентом «Коммерсанта», специализировался на военной и космической тематике. На пост советника главы Роскосмоса его назначили в конце мая текущего года.

