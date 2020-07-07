Ксению Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке

Ксению Собчак, участвовавшую в пикете у здания ФСБ в столице в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Сафронова намерена обжаловать его арест

По данным агентства, в отношении телеведущей составлен протокол об административном нарушении по статье "Нарушение порядка проведения пикетирования". Уточняется, что Собчак грозит штраф до 20 тыс. рублей.

Помимо Собчак полиция задержала еще около 20 человек, в том числе нескольких журналистов «Коммерсанта» и ряда других изданий. Сотрудники МВД объяснили задержания сохраняющимся запретом на проведение публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Иван Сафронов был задержан во вторник отрудниками ФСБ. В контрразведке утверждают, что он передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО сведения, содержащие государственную тайну. Сафронов 9 лет был корреспондентом «Коммерсанта», специализировался на военной и космической тематике. На пост советника главы Роскосмоса его назначили в конце мая текущего года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Ксения СобчакПолиция
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