Крыса лишила часть Улан-Удэ без электричества
Причина, по которой часть Улан-Удэ на короткое время осталась без электричества, стала крыса. Об этом со ссылкой на «Бурятэнерго» сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл 20 апреля. Электроснабжение было нарушено на распределительном пункте 12. Отмечается, что из-за отключения света остановилось колесо обозрения, на котором находились люди.
«Причиной нарушения электроснабжения стало попадание крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки», - говорится в сообщении.
Ранее в центре Норильска для спасения сбежавшего от хозяйки домашнего енота пришлось обесточить пять домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru