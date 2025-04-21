Крыса лишила часть Улан-Удэ без электричества

Причина, по которой часть Улан-Удэ на короткое время осталась без электричества, стала крыса. Об этом со ссылкой на «Бурятэнерго» сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл 20 апреля. Электроснабжение было нарушено на распределительном пункте 12. Отмечается, что из-за отключения света остановилось колесо обозрения, на котором находились люди.

«Причиной нарушения электроснабжения стало попадание крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки», - говорится в сообщении.

Ранее в центре Норильска для спасения сбежавшего от хозяйки домашнего енота пришлось обесточить пять домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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