Крымский мост снова перекрыли
14 октября 202311:37
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – отмечается в сообщении.
О причинах инцидента не сообщается, как и о времени, когда снова откроют автомобильное движение по сооружению, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru