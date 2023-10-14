Крымский мост снова перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – отмечается в сообщении.

О причинах инцидента не сообщается, как и о времени, когда снова откроют автомобильное движение по сооружению, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: НСН
ТЕГИ:АвтомобилиДвижениеКрымский Мост

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