Крымские энергетики восстановили электроснабжение после аварии в Керчи
Электроснабжение Керчи было восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале в ГУП «Крымэнерго».
Как ранее сообщал первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария на высоковольтной подстанции привела к обесточиванию более 360 подстанций в Керчи и окрестных селах, что оставило без электроснабжения свыше 53 тыс. человек.
По данным «Крымэнерго», к 17:31 мск все потребители были вновь подключены к электросети.
Авария произошла на подстанции напряжением 110 киловольт, в результате чего отключилось 25,7 мегаватт нагрузки, передает «Радиоточка НСН».
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