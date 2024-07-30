Крымские энергетики восстановили электроснабжение после аварии в Керчи

Электроснабжение Керчи было восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале в ГУП «Крымэнерго».

Как ранее сообщал первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария на высоковольтной подстанции привела к обесточиванию более 360 подстанций в Керчи и окрестных селах, что оставило без электроснабжения свыше 53 тыс. человек.

Часть Керчи и пригородов осталась без света из-за аварии

По данным «Крымэнерго», к 17:31 мск все потребители были вновь подключены к электросети.

Авария произошла на подстанции напряжением 110 киловольт, в результате чего отключилось 25,7 мегаватт нагрузки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:ЭлектроэнергияКрымКерчь

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