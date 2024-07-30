Часть Керчи и пригородов осталась без света из-за аварии

В результате аварии на высоковольтной подстанции обесточены более 360 трансформаторных подстанций в Керчи и окружающих селах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

По его словам, без электроснабжения остались более 53 тыс. жителей Керчи и сел, расположенных к северу от города и на побережье Азовского моря, включая Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовку, Осовины и Юркино.