Часть Керчи и пригородов осталась без света из-за аварии
В результате аварии на высоковольтной подстанции обесточены более 360 трансформаторных подстанций в Керчи и окружающих селах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
По его словам, без электроснабжения остались более 53 тыс. жителей Керчи и сел, расположенных к северу от города и на побережье Азовского моря, включая Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовку, Осовины и Юркино.
Воронкин добавил, что объемы необходимых работ еще уточняются, и предположил, что восстановление электроснабжения займет примерно три часа. По данным Telegram-канала Mash, перебои в электроснабжении вызваны возгораниями на четырех энергоподстанциях одновременно.
18 июля вечером в Ялте вышло из строя около 40 трансформаторных подстанций из-за увеличения нагрузки на электрические сети, что также повлияло на подземные коммуникации. На следующий день в Алуште произошла авария на высоковольтных линиях, в результате которой почти 49 тыс. жителей остались без электроснабжения. Вскоре энергоснабжение было восстановлено, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru