Крымчанина отговорили прыгать с храма в Феодосии

Мужчина в Феодосии пытался спрыгнуть с крыши строящегося храма «Всех Святых» у автостанции, сообщает республиканское МЧС. Как передает КИА, случилось это во вторник 7 мая. Предположительно, крымчанин хотел таким образом свести счёты с жизнью.

Мужчина стоял на строительных лесах на высоте около 15 метров. Прибывшие сотрудники МЧС развернули пневматическое прыжковое спасательное устройство «Куб жизни». Приспособление позволяет значительно смягчить удар при оказании помощи и эвакуации пострадавших в экстренных случаях.

Однако устройство не понадобилось. В ходе двухчасовых переговоров мужчину убедили спуститься вниз и отказаться от рокового прыжка. Сейчас гражданином занимаются психологи. Мотивы поступка устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

