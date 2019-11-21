Крупный пожар в Новой Москве локализован

21 ноября 201919:38

Пожарным удалось локализовать крупный пожар, который произошел в четверг, 21 ноября, в Новой Москве. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на информацию экстренных служб, его тушение продолжается.

Ранее стало известно, что в поселке Дары Природы, который расположен в районе 44-го км МКАД, пламя охватило двухэтажный частный деревянный дом. Из него были эвакуированы 10 человек. Позже стало известно, что пламя перекинулся на соседние дома. Таким образом площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В его тушении принимал участие вертолет Ка-32.

По последним данным, пострадавших в ходе происшествия нет.

Около 100 человек эвакуировались из-за пожара в общежитии в Новой Москве

В понедельник, 18 ноября НСН писала, что крупный пожар произошёл в автосервисе на северо-западе Москвы. Как сообщили в МЧС, из-за инцидента за помощью к медикам обратился один человек.

Пожар на площади 600 квадратных метров произошел в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, дом 20. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горели автомобили и оборудование. По данным МЧС, борьбу с огнем вели 125 человек и более 40 единиц спецтехники.

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ФОТО: pxhere.com
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