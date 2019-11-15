Около 100 человек эвакуировались из-за пожара в общежитии в Новой Москве

Пожар произошел в общежитии в Новой Москве, что привело к эвакуации из здания около 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным агентства, пожар произошел здании, которое является частным хостелом, в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде. Отмечается, что около 00.00 (мск) пожарные локализовали огонь.

В МЧС сообщили, что огонь распространился на 60 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.

