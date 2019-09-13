Крупный пожар в больнице в Рио-де-Жанейро. Есть жертвы

В государственной больнице в Рио-де-Жанейро произошёл крупный пожар. Как отмечает издание Globo, его жертвами стали, по меньшей мере, 11 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. По информации телеканала «360», во время ЧП в клинике находились более ста пациентов и 220 сотрудников.

Пожарные продолжали борьбу с огнём в течение нескольких часов. Только после того, как возгорание было локализовано, спасатели смогли приступить к поискам пострадавших и погибших.

В настоящий момент работы на месте ЧП продолжаются.