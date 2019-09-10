Два человека пострадали при пожаре на складе в Нижегородской области

Масштабный пожар тушат на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области. Как сообщает «Свободная пресса», на данный момент известно о двух пострадавших.

Один из пострадавших был госпитализирован в больницу с ожогами, принимается решение о госпитализации второго.

Отмечается, что огонь распространился на площади 5 тысяч кв. метров, в целом, горит пять строений. В тушении пожара принимают около ста человек, а также 26 единиц техник.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности, пишет Дни.ру.



