Два человека пострадали при пожаре на складе в Нижегородской области
10 сентября22:29
Масштабный пожар тушат на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области. Как сообщает «Свободная пресса», на данный момент известно о двух пострадавших.
Один из пострадавших был госпитализирован в больницу с ожогами, принимается решение о госпитализации второго.
Отмечается, что огонь распространился на площади 5 тысяч кв. метров, в целом, горит пять строений. В тушении пожара принимают около ста человек, а также 26 единиц техник.
Пожару присвоили четвертый ранг сложности, пишет Дни.ру.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов