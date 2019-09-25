Крупный пожар произошел в Подмосковье в гостевом доме
25 сентября 201922:47
В Домодедово произошел пожар в гостевом доме. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МЧС.
По данным агентства, горел дом на территории частного домовладения в деревне Новосъяново. Огонь распространился на территории 300 кв. метров.
Причины и обстоятельства пожара не называются. Информации о пострадавших нет.
Накануне сообщалось, что в рамках модернизации своей структуры МЧС России ликвидирует 578 подразделений ведомства до конца текущего года.
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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ПожарныеПодмосковье
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