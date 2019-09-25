Крупный пожар произошел в Подмосковье в гостевом доме

В Домодедово произошел пожар в гостевом доме. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МЧС.

По данным агентства, горел дом на территории частного домовладения в деревне Новосъяново. Огонь распространился на территории 300 кв. метров.

Причины и обстоятельства пожара не называются. Информации о пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что в рамках модернизации своей структуры МЧС России ликвидирует 578 подразделений ведомства до конца текущего года.



