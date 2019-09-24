МЧС до конца года ликвидирует 578 подразделений

В рамках модернизации своей структуры МЧС России ликвидирует 578 подразделений ведомства до конца текущего года. Как сообщает ТАСС, сотрудники учреждений получат компенсации или вакантные должности в других подразделениях.

По данным агентства, прекратят существовать ряд пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения.

Отмечается, что с начала 2020 года территориальные органы сформируются в новую структуру.

Как напоминает агентство, реструктуризация министерства началась год назад по поручению президента. Ее цель – сократить лишние звенья с дублирующими функциями для эффективности управления центрального аппарата территориальными подразделениями.

В апреле СМИ сообщали, что реформа МЧС может привести к целой серии арестов сотрудников, уличенных в коррупционных проступках.

