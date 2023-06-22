Крупный пожар на складе в Ростовской области ликвидировали
22 июня 202311:33
Пожар на складе на рынке в Ростовской области ликвидирован. Об этом заявил представитель регионального управления МЧС России.
Ранее стало известно, что в Аксайском районе загорелся склад с посудой и электротехникой. Предварительно, ЧП произошло из-за короткого замыкания проводки, пишет RT. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В 09:50 возгорание локализовали.
«В 11.00 - полная ликвидация пожара», — цитирует РИА Новости представителя МЧС.
К борьбе с огнем привлекли около 120 человек, 46 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru