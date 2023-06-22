Крупный пожар на складе в Ростовской области ликвидировали

Ранее стало известно, что в Аксайском районе загорелся склад с посудой и электротехникой. Предварительно, ЧП произошло из-за короткого замыкания проводки, пишет RT. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В 09:50 возгорание локализовали.

«В 11.00 - полная ликвидация пожара», — цитирует РИА Новости представителя МЧС.

К борьбе с огнем привлекли около 120 человек, 46 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет.

