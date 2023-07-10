В Петербурге горит склад на большой площади
10 июля 202306:37
В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на складе, сообщает «РЕН ТВ».
Огонь бушует на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Происшествие случилось в Калининском районе города.
Огонь быстро распространяется по зданию, из которого эвакуированы семь человек.
Ранее пожар произошел на фабрике в Химках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru