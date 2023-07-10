В Петербурге горит склад на большой площади

В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на складе, сообщает «РЕН ТВ».

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Огонь бушует на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Происшествие случилось в Калининском районе города.

Огонь быстро распространяется по зданию, из которого эвакуированы семь человек.

Ранее пожар произошел на фабрике в Химках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПожары

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