Крупный пожар на северо-западе Москвы локализован

Крупный пожар, произошедший в автосервисе на северо-западе Москвы, локализован. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на сообщения МЧС. Источник отмечает, что из-за инцидента за помощью к медикам обратился один человек.

Как напоминает RT, пожар на площади 600 квадратных метров произошел в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, дом 20. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горят автомобили и оборудование. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 125 человек и более 40 единиц спецтехники.

Столичных автомобилистов просят выбирать пути объезда – движение по Проектируемому проезду № 6015 полностью перекрыто.