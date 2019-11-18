Крупный пожар на северо-западе Москвы локализован
Крупный пожар, произошедший в автосервисе на северо-западе Москвы, локализован. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на сообщения МЧС. Источник отмечает, что из-за инцидента за помощью к медикам обратился один человек.
Как напоминает RT, пожар на площади 600 квадратных метров произошел в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, дом 20. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горят автомобили и оборудование. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 125 человек и более 40 единиц спецтехники.
Столичных автомобилистов просят выбирать пути объезда – движение по Проектируемому проезду № 6015 полностью перекрыто.
В минувшую пятницу НСН писала, что серьёзный пожар произошел в общежитии в Новой Москве, что привело к эвакуации из здания около 100 человек. В экстренных службах отметили, что он произошел здании, которое является частным хостелом, в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде. Отмечается, что около 00.00 (мск) пожарные локализовали огонь.
В МЧС сообщили, что огонь распространился на 60 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей