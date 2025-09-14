Крупный ландшафтный пожар разгорелся около ростовской Кулешовки
Крупный ландшафтный пожар на площади 1500 квадратных метров вспыхнул в Ростовской области, неподалеку от поселка Кулешовка (находится между Азовом и Батайском). Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное МЧС.
По данным ведомства, возгорание камыша началось около 12:00 по московскому времени. Очевидцы, заметив густой столб дыма, оперативно вызвали спасателей. Тем временем пламя быстро распространялось по территории.
Жители сообщают, что дым от пожара заметен с трассы и даже из города Азова.
На тушении пожара задействованы 16 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. Сильный ветер усложняет ситуацию, способствуя быстрому распространению огня.
Информации об угрозе населенному пункту пока не поступало.
Ранее сегодня в подмосковном Путилково произошел пожар на парковке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
