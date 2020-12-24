Крупную сумму денег похитили из здания МИД РФ в Москве

Сотрудница валютно-финансового департамента МИД России обвиняется в краже крупной суммы наличных из здания ведомства в Москве, сообщает РИА Новости.

В российском дипведомстве уточнили, что инцидент произошёл в 2019 году. По данным СМИ, исчезло более одного миллиона долларов из суммы, которую российский МИД получил наличными от Ирана за консульские услуги, Деньги, уложенные в коробку из под водки, доставили в Россию диппочтой.

В МИД рассказали, что сразу обратились в правоохранительные органы. Была задержана ведущий специалист-эксперт валютно-финансового департамента Наталья Агальцова. В настоящее время следствие по данному делу уже завершено и направлено в суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение.



